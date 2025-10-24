維基數據十三週年：台灣特別活動回顧 PART 1

2025 年 10 月 14 日 (星期一)

– OpenRefine 功能示範

為慶祝維基數據十三周年，臺灣維基數據社群特此規畫了三場特別活動。第一場的主角為 OpenRefine，一款功能強大的資料分析與整理工具。我們期望藉由這場活動來提升其在台灣社群的能見度並在未來協助我們提升資料處理相關工作的效率與品質。

不過，在開始之前，我們要特別感謝 德國維基媒體協會 的支持，讓我們的慶祝活動可以更加豐富。

在第一場的慶祝活動中，我們帶著社群成員們一同簡短示範了 OpenRefine 的功能與特色。現場備有各式餐點與飲料，討論十分熱烈。其中最受關注的話題便是針對 OpenRefine 的資料對照 (Reconcile) 功能，該功能可以相當簡單的將手上的資料集與權威來源進行比對、擴充與校正。許多社群成員們對此感到印象深刻，並期待將其導入現有的工作流程之中，也有人更加關心技術層面的細節，例如說是否能以本地伺服器的形式執行，以利團隊進行協作處理資料。

除了技術層面的交流與討論之外，由於 OpenRefine 目前的中文資源並不完善，我們也稍微討論了有關中文翻譯的議題。其中「Facets」與「Reconcile」兩個詞彙的討論最為複雜。為了兼顧 OpenRefine 原有的設計與感與一般使用者的易讀性，大家腦力激盪提出多種想法。雖然我們最終沒有確定最終定案，但整個討論依然具有相當的意義，讓大家體驗跨語言工作的挑戰與所涉及的思考廣度。

– 參與者們熱烈地進行討論

最後，後續我們還有另外兩場特別活動預計將於接下來一個月中陸續舉行，繼續慶祝維基數據的十三周年。更多資訊請參閱我們的特別活動頁面，期待下次於您再相會！

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation