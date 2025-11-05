維基數據十三週年特別活動回顧 PART 2

– 社群成員分享翻譯心得 01

2025 年 10 月 25 日（星期六）

為慶祝維基數據的十三歲生日，臺灣維基數據社群在南投埔里，一個群山環繞的療癒小鎮中，於南投埔里的 籃城書房 舉辦了第二場特別活動。這個溫馨的小空間以靜謐的氛圍與美味又道地的德式香腸聞名，讓人一踏入便感受到放鬆與愜意。本次活動的主題是我們與賽德克族社群合作，將 OCLC 所發佈的 Wikibase 白皮書翻譯成原住民族語。

這項翻譯計畫不僅僅是一項單獨的任務，而是成為推動台灣文件生態更加豐富、包容與完善的重要力量。在完成白皮書的完整中文翻譯後，我們決定進一步，邀請原住民的朋友一同踏上這段旅程。這次特別邀請了賽德克族三個支系的成員，將 OCLC 白皮書的社群摘要譯成各自的母語，讓族人能以自己的語言閱讀、理解，並參與討論這份內容。



這場活動不僅是分享翻譯成果與交流心得的平台，更是一場見證我們攜手擴展語言邊界的慶典。由於這次的文本內容較為生僻專精，通過如此活動也能促進新詞彙，通過口耳討論強化在社群之中的認知與傳播。另外在活動討論的過程中，成員們也提出了許多深刻而有啟發性的觀點，其中「詞彙缺口（lexical gap）」的問題一再出現，即在目標語言中某些概念根本沒有可以對應的詞彙。然而，這樣的困難反而是讓譯者發揮創意的契機，促使譯者在語言的各種限制中，開創出全新的語言使用來表達全新的概念。令人印象深刻的例子之一，便是用「編織（to weave）」來翻譯「建構（to construct）」。這樣的文字創意，為語言注入了新的生命。畢竟，翻譯不單單是找到完美對應的文字或鉅細靡遺的解讀轉譯文法規則，更是在於發現能在自己文化中富含意義且能引起共鳴的語言。

活動最後由白皮書主譯者進行分享。他談到翻譯過程所遭遇的挑戰，無論是哪種語言，譯者於翻譯時都要面對無數的考量並做出決斷。但同時也提醒我們，在語言中從來沒有絕對的錯誤答案，只有「更好的表達方式」。

最後，我們還有一場特別活動預計於十一十號月舉行。更多資訊請參閱我們的 特別活動頁面 ，期待與您再次相會！

