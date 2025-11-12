維基數據作為數位公共財：為了更加開放平等的網路世界

維基媒體運動每天都在為更加平等開放的網路世界做出奉獻，期許一個充滿可靠資訊的網路，並且任何人都能輕易的自由取用。

這便是許多維基媒體專案所代表的理想。今年早些時刻，二月的時候， 維基百科被認可作為數位公共財(Digital Public Good) (DPG)。如今，維基數據作為世界上最大的知識圖譜，開放給全世界使用，建立公開透明互利互信的數位禮儀。

這是一個值得全球維基媒體社群夥伴們一同歡慶的好消息。如果沒有大家一同為自由知識努力並無私奉獻，我們不可能達成如此成就。

下述我們將會針對這一成就，對其背後的意義，以及我們將如何繼續在維護平等開放且永續的知識上發展進行討論。



人有知權

自由的獲取知識尚未是人人皆有的權力，往往被攔阻於經濟或社會條件之後，僅有少數人得以享用。維基百科以及維基數據正是為了從數位世界改變這一困境而做出努力：由來自世界各地的志願者們一同搜集、維護、並保護全人類所共有的知識。

在 2025 年二月，維基百科被認可作為數位公共財 (DPG)之後，維基數據也獲得了同一殊榮。 ；甚至另有一個建立於維基數據資料之上的專案： GovDirectory ，一個通過眾源工作模式來對政府機構的網路帳號與服務進行事實驗證的專案，於 2022 年九月早已獲得數位公共財的認可。 如今維基數據也將在 2025 年十月起成為 數位公共財聯盟 (DPGA) 所正式認可的一員，這一認可代表了開源運動的重要與成功。

維基數據對自由網路的重要性

我們的夥伴們應該都已悉知維基數據並非單純傳統意義上的資料庫，而是一個知識圖譜，串聯資料與意義：柏林—德國—首都。將資料不單單只是開放給世界，更將其意義也一同呈現。

維基數據所收錄的資料皆是自由開放取用並重製，且以機器可讀的格式來儲存——這代表這些資料不論是人類或電腦皆能閱讀。目前，維基數據的知識圖譜已經收錄了一億一千九百萬的項目，由大約兩萬四千名來自全球各地的志願者們所維護並持續擴張。其中最重要的工作之一就是讓低代表性的族群的聲音能在平台上被聽見，不論是他們的語言亦或是世界觀。

建立在 MediaWiki 之上並通過 Wikibase 來拓展，維基數據協助結構化的鏈結資料跨專案的使用，串連維基百科、維基旅遊、維基文庫，以及其他各式專案。

自由網路的資料骨幹

所有蒐錄在維基數據的資料皆以 CC0 自由授權來公開。任何人皆可以使用、分享、並建立新的應用。所有的資料皆可以通過可靠來源來為其背書，如科學論文、官方資料，或是受信任的媒體。

現下，許多的應用如 KDE Itinerary、Wikiflix、Scribe、Govdirectory，以及 Flashbackfiesta 等，皆大量地使用維基數據所提供的資訊。維基數據已然成為自由網路組成中重要的支柱之一。

“維基數據向我們展示了科技與人文並非相對。維基數據為我們提供了有別於現行數據壟斷的封閉系統，通過全球的社群一同合作來使知識開放、自由、並可以穩定取用。維基數據被認可為數位公共財這一殊榮正是在肯定至今以來無數志願者的無私奉獻，共同建立一個更加平等透明，且人性化的網路。” – Lydia Pintscher, 德國維基媒體，維基數據產品經理

數位公共財是什麼

數位公共財聯盟 是一個受聯合國所認可的跨領域專案旨在發現並發展開源科技，攜手國家與組織來建立一個蓬勃發展的數位公共財環境以支持聯合國於2015年所訂立的 2030 永續發展目標 (SDGs)。

只有滿足具備安全、公開、透明並具有公益性條件的專案可以受到 數位公共財聯盟的認可。該專案旨在拓展開源技術的效益來建立一個更加平等且永續的數位世界來符合永續發展計劃的目標。

“維基數據被承認為數位公共財是對其背後社群運作模型的認可，並且是對未來共享數位基礎建設的莫大鼓勵。維基數據並不只是一個資料庫；他更是一個可驗證的、機器可讀的知識圖譜，並且是自由網路發展的一個重要層次。維基數據一直以來對透明、開放且不危害他人標準的高度投入正是建立一個由社群、為社群建立，更加平等的數位世界的重要基礎。“ – Ricardo Miron, 數位公共財聯盟秘書處技術長

維基數據其運作符合六項聯合國的 17 項永續發展目標。其一是優質教育 (SDG4)，維基數據提供自由且開放的管道來獲取知識，支持消彌學習藩籬。性別平等 (SDG5) 的部分，維基數據致力於推廣知識的自由取用，提升了女性在政經科學等其他領域的能見度。就業與經濟成長 (SDG8) 的目標，可以受惠於開放知識所促進的創新應用與研究發展，以及數位技能的提升。產業、新創、與基礎設施 (SDG9) 的部分，可以受惠於維基數據所提供的開放資料基礎建設，以推動教育、研究、與科技的進步。SDG10— 促進平等也屬於維基數據運動之範圍，因為全球各地，不論語言、出生、或社經地位皆可以自由的參與維基數據的貢獻並取用其成果。最後 SDG 16— 促進和平、正義、與法治的部分，維基數據透過強化透明度，提供可驗證資訊，並強調證據來參與該議題的目標。

維基數據作為數位公共財的意義

作為官方認可的數位公共財絕非形式主義的虛榮。這代表著：

來自國際的承認與讚賞

維基數據將被視作自由公平網路世界的基石之一，提供開放透明的平台作為相對於閉源環境的替代。



新的合作與夥伴機會

這項認可強化了我們與政府、研究機構、以及公民組織的合作機會，一同促進知識的全面流通以及互通。此外，其他數位專案也可以通過使用維基數據的服務，比如說開源 AI 專案使用維基數據，來強化其 DPG 的份量。



信任以及永續發展

DPG 認證顯示了維基數據在開放、安全、與合理使用的最高標準，並強化針對該專案以及全球其他開放知識專案的信任度。



維基數據展示了科技的成果可以通過開放、協作、以及永續的形式服務於公共利益。數位公共財的認可清楚地顯示維基數據並不僅僅是個開放知識專案，他可以成為數位自決、資訊透明、以及人本網絡的基石。

💚 這個認可屬於所有與維基數據一同前行的志願者們，以及其他來自所有維基媒體專案的夥伴。大家的努力不只塑造了一個更加自由且公平的網路世界，也為全人類營造了更加美好的數位未來！ 💚

