2026年的慶祝計劃
維基百科 25 週年線上慶典將於 1 月 15 日舉行，但這只是個開始——我們將全年以各種形式共同慶祝維基百科的 25 週年生日。從社群資助和活動，到設計和週邊產品，以及彩蛋，再到媒體和公眾參與，我們誠摯邀請您加入。如果您計劃舉辦自己的線上觀看派對或其他活動，請將其新增至日曆和地圖。
我們很快就會在一個特別網站上慶祝維基百科成立 25 年來的里程碑事件——但現在，讓我們一起回顧一下維基百科歷史上的一些精彩時刻。
維基百科小歷史
有些小歷史你可能耳熟能詳，有些小歷史可能會讓您意想不到！
- 1995年——第一個維基網站WikiWikiWeb由我們的朋友沃德·坎寧安創建。其名稱靈感來自Wiki Wiki班車，在夏威夷語中意為「快速」或「快捷」。
- 2000年——有些人與專家學者共同創建了自己的線上維基計劃——一部名為Nupedia的百科全書。這項計劃創建了24篇文章，運作了三年，但線上百科全書的概念一直延續至今。
- 2001年——在Nupedia發展緩慢之際，另一個理念從中誕生——維基百科。維基百科於2001年1月15日（根據格里曆，這是星期一！）正式上線。幾個月內，人們就意識到一個任何人均可以編輯的百科全書需要一些規則。志願者制定了中立觀點政策，該政策至今仍是維基百科的基石。
- 2001年——在這一年中，其他語言的維基百科開始成長，包括德語、加泰隆尼亞語、日語、法語、中文、荷蘭語、世界語、希伯來語、意大利語、葡萄牙語、俄語、西班牙語、瑞典語、阿拉伯語、丹麥語、波蘭語和匈牙利語。
- 2003年——維基百科和其他自由知識計畫所使用的軟體——如今已發展到第三代——正式命名為Mediawiki，這是對Wikimedia（維基媒體）的文字遊戲。同年，支援維基百科的非營利組織維基媒體基金會成立。
- 2004年——隨著「投入實質參與」理念的推行，Monobook作為維基百科的預設「視覺樣式」正式亮相——此樣式亦稱「皮膚」，背景採用淡雅的書籍圖像（明白了吧，單色書本）。您希望看看當前維基百科條目套用這款經典皮膚的效果嗎？截至2024年4月，每年編輯次數超過60次的編輯者中，仍有4.40%堅持使用這個視覺樣式！
- 2005年——回到 21 世紀初，各大網站競相躋身 Alexa 排名（不，不是那個 Alexa，而是另一個 Alexa。有趣的是，兩者均都屬於亞馬遜！）。維基百科終於躋身 Alexa 排行榜前40名。 （小測驗：2005年《告示牌》百大熱門榜排名第40位的歌曲是什麼？打倒男孩樂團的 「蜜糖，我們要下沉了」（”Sugar, We’re Goin Down”）——我們與眾多優秀歌曲為伍。（編者註：[需要引用]）
- 2007年——維基百科首個行動版本上線。 （本文撰寫之時，我們已逐步關閉了行動版.m網域——在此我要對行動版本說：「你做得很好！」——19年來，你一直在小螢幕上為大家提供自由知識。）
- 2009年——《時代》雜誌將維基百科列為網路上50個最佳網站中的第25名。第24名是誰？ Redfin——意想不到吧！
- 2010年——英文維基百科的文章數量突破350萬大關，而法文維基百科則在9月21日成為繼英文和德文之後第三個文章數量突破百萬的維基百科。維基媒體計畫的第十億次編輯發生在4月16日——維基百科是這麼說的。
- 2013年——維基百科的文章數量持續突破百萬大關，意大利文、俄文、西班牙文、瑞典文和波蘭文也加入了德文、法文、英文和荷蘭文的行列，文章數量均突破百萬。
- 2015年——「所見即所得」（Wysiwhat?）視覺化編輯器發佈，為維基百科帶來了所見即所得的編輯體驗。儘管初期遇到了一些重大問題，但這最終成為了編輯構成每篇文章的「維基文本」原始碼的得力助手————這些原始碼正是構成每篇文章幕後運作的基礎。
- 2020年——真是精彩的一年。維基百科——以及全人類——都在堅持不懈地努力。《連線》雜誌稱維基百科為「互聯網上最後一塊淨土」，並對其新冠疫情相關的內容收錄讚譽有加。同時，世界衛生組織授權其內容用於維基媒體專案。
- 2024年——維基百科陷入黑暗。不，不是那種意思！維基百科網站正式啟用深色模式。這項變革為深夜臥床閱讀古巴郵差暨1904年夏季奧運長跑選手安達林·卡瓦哈爾傳記的讀者帶來福音（他因在新奧爾良賭博輸光積蓄，被迫搭便車並徒步完成剩餘賽程。他身著便服抵達賽場，匆忙剪短褲管充當短褲。儘管途中停下與觀眾閒聊，還從觀眾車上順走幾顆桃子，卡瓦哈爾仍跑出佳績。後來他看見蘋果園又停下採食，結果竟是腐爛的蘋果——哎呀，我掉進兔子洞了！）
- 2025年——嘿！正是現在！正如維基百科上所說，「本文介紹的是時事，資訊可能瞬息萬變或不可靠。」儘管維基媒體不斷發展，但是在2026年慶祝自由知識之旅25週年是毋庸置疑的。
您有其他關於維基百科的難忘回憶想要分享嗎？請在元維基頁面上留言，我們會將其融入慶祝活動中。請關注元維基上的週年慶祝專區，以獲取更多資源和最新資訊！
