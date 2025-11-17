維基百科迎來25週年：歷久彌新，智慧更臻圓融，且現已全面採用註釋引用 [來源請求]

維基百科將於1月15日迎來25週年紀念日，慶祝時刻已然來臨！我們誠摯邀請那些勇於貢獻的編輯、討論頁的哲學家、錯字獵人與編輯戰士——正是你們在過去四分之一世紀中持續塑造著人類知識的總和——共同參與這場盛宴。讓我們舉杯致敬：一次編輯，讓網路智慧更添一分。

請立即註冊參加 維基百科25週年線上生日慶典，慶典將於1月15日16:00 （世界協調時間）舉行。屆時將有精彩的遊戲、娛樂節目、神秘嘉賓和獎品（畢竟，生日派對怎麼能少了禮物呢？！）。

在慶典開始之前，讓我們一起「回顧歷史」，領略維基百科25年來在知識、協作、共識和人性光輝方面所取得的成就。

2026年的慶祝計劃

維基百科 25 週年線上慶典將於 1 月 15 日舉行，但這只是個開始——我們將全年以各種形式共同慶祝維基百科的 25 週年生日。從社群資助和活動，到設計和週邊產品，以及彩蛋，再到媒體和公眾參與，我們誠摯邀請您加入。如果您計劃舉辦自己的線上觀看派對或其他活動，請將其新增至日曆和地圖。

我們很快就會在一個特別網站上慶祝維基百科成立 25 年來的里程碑事件——但現在，讓我們一起回顧一下維基百科歷史上的一些精彩時刻。

維基百科小歷史

有些小歷史你可能耳熟能詳，有些小歷史可能會讓您意想不到！

您有其他關於維基百科的難忘回憶想要分享嗎？請在元維基頁面上留言，我們會將其融入慶祝活動中。請關注元維基上的週年慶祝專區，以獲取更多資源和最新資訊！

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation