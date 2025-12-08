維基數據十三周年特別活動回顧 PART 3

Monday, November 10th, 2025

– 使用真實資料進行演示

2025 年 11 月 10 日（星期一），台灣維基數據社群舉行了維基數據 13 歲生日特別系列活動的最終場。本次的活動中我們聚焦於 QuickStatement 3.0，帶領大家探索它如何進一步強化並改善我們現有的編輯與資料處理流程。

活動以熟悉的示範環節開場。我們用了大約一小時的時間，透過真實案例展示了從資料抓取到批次編輯的完整流程：從獲取非結構化來源的資料開始，再利用 OpenRefine 內建的功能進行資料清洗與整理，接著準備輸出編輯流程，最後交由 QuickStatement 3.0 來將資料自動化上傳到 Wikidata。整體流程清晰順暢，效率極高，也相當容易理解；只要具備基礎的資料科學概念，就能快速上手。

在示範結束之後，活動轉入自由交流時間。有人繼續試驗 QuickStatement 3.0 與 OpenRefine 的各種功能與可能性，並且發現了 QuickStatement 3.0 在中文字碼上有相容性的缺失將會導致運行失敗，迫使這部分資料只能退回 QuickStatement 2.0 來執行；另外也有人將討論延伸到更廣泛的開源議題上。其中，主打建立低功耗、長距離通信的去中心化網路計畫 Meshtastic 特別引起大家注意，或許在未來的活動我們能有機會再更深入的討論該專案的內容與應用。

儘管戶外正下著颱風雨，這場活動仍在溫暖而振奮的氣氛中圓滿結束。大家帶著新的想法與知識滿足的踏上返家的路程，為整整一個月的慶祝活動劃下恰到好處的句點。

在此，我們要再次向 德國維基媒體協會 致上誠摯的感謝。沒有他們的支持，我們不可能順利完成這一系列的活動。雖然颱風影響了最終場的出席人數，但我們仍然收穫滿滿，最重要的是每位參與者都度過了愉快的時光。

雖然生日慶祝活動正式收尾，但新的旅程才正要開始。未來還有更多活動等待展開，我們誠摯歡迎每一位夥伴加入我們，一起在這場漫長而踏實的旅途上努力，使用我們的知識讓世界變得更美好。

