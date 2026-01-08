零時嘉場 – 公民科技社群聚會

2025/12/07 嘉義，臺灣

台灣維基數據社群與 g0v 共同於嘉義舉辦了一場小型的社群聚會。嘉義作為南台灣一座充滿活力的城市，擁有深厚的文化底蘊與歷史脈絡，卻往往未能獲得鎂光燈的注目。此次與 g0v 的夥伴攜手合作，我們希望能進一步拓展社群與嘉義的連結，發掘新的資源，並探索這片土地上所蘊含的無限潛力。

雖然這次活動規模相較於我們今年的其他活動顯得相對低調，但我們所獲得的迴響與連結，卻是一點也不遜色。在活動的主要環節中，我們回顧了近幾年來我們社群的工作成果，協助參與者們建立對 Wikidata 的基本認知，並說明我們所努力的方向。在隨後的 Q&A 時段，則展開了一場輕鬆卻又深入的討論，從連結資料的基本概念，到實務上最具挑戰性的建模與轉譯問題，皆有豐富的討論與交流。

在整個討論中，最受關注的議題之一便是 Wikidata 所代表的技術與大型語言模型（LLMs）之間結合可能性。雖然這仍然是一個尚未成熟且持續發展中的領域，但普遍的共識是兩者之間的互補性與潛力已相當明確，是個值得持續投入研究與實驗的領域。在活動結束後，我們也與多位參與者們進一步進行深入的交流，其中一位便是來自「台灣圖書室」的代表。該社群長期致力於推動以台灣為主題的書籍之自由取用，涵蓋歷史、記憶與文化等面向。

與台灣圖書室的夥伴們我們進行了更深入且廣的對話，分享彼此的工作經驗、目標與願景，也討論了未來合作的可能性。由於他們專注於在地文化與集體記憶的保存與傳承，他們對我們過去在小語言社群、尤其是台語相關的在地化計畫表現出高度的興趣。這段交流也幫助我們更清楚地，進一步的完善了我們的工作理論：「投身小語言相關文獻與資源的的累積，其價值不在於短期成效，而在於為未來世代奠定可長久使用的知識基礎。」

我們的工作，並非試圖「修復」或「復興」某一種語言，而是致力於打造一個讓語言得以生長的系統、環境，甚至是一個能夠支持其蓬勃發展的生態。我們希望個個語言能在這個環境中逐步達到自我維持與自我繁衍的水準，唯有如此，我們長期投入的成果才能真正被顯現於社會中。做為資本主義社會中的非營利組織，我們的角色並不同於營利組織，著重於新價值的創造，而是平衡並抵銷在系統中不斷流轉的外部成本，進而協助提昇整體的系統性效益，讓原本被埋沒在外部成本之中的的可能性得以發芽茁壯。

這場活動標誌著我們的社群邁入了下一個階段。過去累積的努力正逐漸孕育出新的概念與骨肉；就如同花朵結果，落葉，成為未來無限可能的種子。

