維基百科25週年生日慶典正式開始！

這一天終於來到了：維基百科踏入25週年了！這是一個意義非凡的里程碑，值得我們停下來，回顧、思考，並慶祝維基百科在人類知識史上所佔據的非凡地位。

今日我們更要藉此契機幫助眾人理解此刻的意義，提醒世人我們早已知曉的事實——維基百科是網路資訊的基石，而人類是其核心。

共同慶祝這個時刻——參與方式多元豐富！

線上生日派對

您可從參與全球社群生日派對開始，活動將於今日世界協調時間16:00舉行，匯聚來自世界各地的維基媒體成員。現場備有獎品、遊戲、特別嘉賓及音樂表演。

在最長的生日賀卡上寫下您的生日祝福

前往元維基頁面上的生日賀卡為維基百科送上生日祝福，或者使用維基百科 Instagram 上的專屬模板創建您自己的故事（請點擊維基百科個人主頁的「故事」精選，然後點擊「添加您的故事」貼紙），即可祝賀維基百科 25 週年生日快樂。

觀看並分享我們的 25 週年紀念紀錄片

我們剛推出一系列慶祝維基百科25週年的紀錄片。透過每集一分鐘的短片，我們分享傑出維基百科編輯們的獨特故事，讓觀眾得以一窺全球近25萬名志願者的工作。

本系列聚焦於這些志願者，展現他們為維基百科做出貢獻的全心投入與獨特使命——其中包括一位加州居民耗費二十載記錄颶風和風暴；一位來自印度的醫生在全球疫情期間分享有關新冠肺炎的關鍵資訊；一位居於東京的老年圖書館管理員致力於將世界各地的知識翻譯成日語等等。他們的故事彰顯著即使在人工智慧時代，知識仍然屬於人類，且知識永遠需要人類來傳承。

深入探索維基百科25週年時光膠囊

我們同時推出了「維基百科25週年」——一個精心策劃的互動式時光膠囊，記錄了維基百科從過去到現在發展歷程中的關鍵時刻，同時為其如何塑造未來網路樣貌點燃希望之光。

您可以聆聽創辦人衛詹美 (Jimmy Wales) 親口講述維基百科的起源故事，包括他親自建立網站首批伺服器的情景。時光膠囊同時探討了維基百科在全球重大事件中扮演的角色，並展示了維基百科一些奇特而精彩的內容，例如一篇有關一隻名為保羅的預言章魚的文章。

我們同步推出了全新互動測試，邀請全球民眾探索哪種維基百科未來最能代表自己。這些未來願景由維基百科編輯群、孩童、專業未來學家及藝術家共同構思，呈現了人們對未來維基百科的各種願景。

維基百科25週年的實體慶典

您想要一些更實實在在的紀念品嗎？快來看看我們剛剛在維基百科商店全新推出的節慶限定版周邊商品 ！您想把生日吉祥物帶回家嗎？現在就可以在Makeship網站預訂你的「維基百科地球儀寶寶」毛絨玩具啦！

對了，別忘了了解「維基百科地球儀寶寶」的創造者——一位才華洋溢的維基百科用戶！我們採訪了用戶：BaduFerreira（Jonathan），以了解更多關於他的資訊和他的作品。

慶祝活動持續進行中！

探索完所有這些內容後，您可以使用我們的社群媒體工具包繼續慶祝，幫助我們打造最盛大的周年慶典，讓全世界都感受到對維基百科的生日祝福和熱愛。這款社群媒體工具包是我們更全面的慶祝工具包中的一部分，其中包含豐富的設計素材和資源，您可以在全年使用。

從2月16日開始，快去看看在巴達維語、捷克語、法語、哥倫打洛語、意大利語、馬都拉語、泰語、越南語和瓦尤語維基百科上出現的生日驚喜吧！請立即註冊接收提醒——您認為您的社群有興趣參與嗎？請在討論頁留下您的用戶名稱，我們將與您聯繫！註冊即可在角色上線、開始玩耍和暢想未來時收到提醒。您認為您的社區會有興趣參與嗎？請在討論頁留下您的用戶名，我們將與您聯絡！

維基百科25週年慶祝活動將持續一整年，全球各地將舉辦一系列活動——不論是線上與線下的實體形式！您可以查閱完整的活動行事曆——若您與社群計劃在今年舉辦慶祝活動，請務必將活動加入清單！

在維基百科25週年之際，我們寄望未來歲月，並有更多值得慶賀的事蹟——但此刻，我們希望向所有協助我們達成並見證這項里程碑的夥伴們，獻上最深的謝意。

