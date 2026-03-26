吸引維基百科讀者並促使他們再次參與

自 2021 年 9 月以來，維基百科所有語言版本的人類頁面瀏覽量，其中 2025 年 4 月起已修正瀏覽量數據。

在維基百科的大部分發展歷程中，它無需為吸引讀者而擔憂。人們搜尋某個主題，進入維基百科，便能直接獲取知識。至關重要的是，許多用戶成為了編輯，以確保內容的可靠性和高品質。

然而，隨著人工智慧聊天機器人和社交媒體的興起，人們搜尋資訊的方式已然改變。過去經常造訪維基百科的讀者如今轉向其他平台——這些平台提供便利並個人化的資訊，以及更多圖片和多媒體內容。全球造訪維基百科的人數比例正在下降，這從讀者數量的減少中可見一斑，進而影響了我們網站的帳戶創建數量和貢獻數量。全世界每個人都應能接觸到值得信賴和可靠的知識，因此我們需要支持人們新的學習方式，同時維護維基百科25年來賴以生存的核心價值。

如今，透過搜尋引擎存取維基百科的用戶越來越少，我們希望確保讀者每次造訪維基百科時，均能立即感受到維基百科的實用性、易記性和趣味性。我們希望讀者從第一次造訪起就對維基百科留下深刻印象，從而再次回訪以探索更深入的內容——積極參與並投入學習體驗，最終成為未來的日常讀者、捐款者及貢獻者。

為此，我們必須嘗試許多不同的方法——我們知道其中許多構想將會失敗。我們將頻繁且迅速地進行實驗，以釐清哪些構想具有潛力，哪些則應予以捨棄。我們會在每個階段分享最新進展，並與社群討論後續步驟。如果您希望從宏觀角度了解我們的工作，我們進行的每項實驗都均會記錄在元維基的產品與技術實驗清單頁面中。

今年，我們正式展開了這類快速實驗。維基媒體基金會透過從原本的讀者網路團隊中細分出兩個新團隊——讀者成長團隊與讀者體驗團隊——來增加對讀者功能的投資。這些新團隊將與現有的行動應用程式團隊共同合作，嘗試各種不同的方法，以支援讀者在維基媒體專案上的使用體驗。在本篇文章中，我們將概述目前進行中及規劃中的讀者相關工作，所有這些工作的總體目標都是為了支持讀者造訪維基百科並再次回訪。

探索文章與圖片

隨著頁面瀏覽量下降，我們希望找出維基百科現有結構中哪些部分能夠吸引使用者更頻繁地造訪。這對行動網頁端尤其重要，因為行動網頁端是我們訪問量最大的平台。全球網路使用者調查顯示，讀者最迫切的需求之一是希望維基百科上「有更多圖片/照片」。這些圖片通常已經存在於維基百科中——要麼在文章的後半部分，要麼在維基共享資源中。我們一直在嘗試各種方法來提高圖片在閱讀體驗中的可見度。過去幾個月，讀者成長團隊一直在測試一種滑動圖庫視圖——該視圖顯示在文章頂部，顯示文章的所有圖片。讀者可以點擊圖庫查看單張圖片的更多信息，同時可以點擊圖片跳到文章的相應部分，查看其原文。我們進行的實驗同時讓讀者在不同語言的維基百科頁面中尋找同一篇文章的圖片。這對於中小型維基百科頁面來說尤其有效。以巴塞隆納這座城市的維基百科條目為例：英文維基百科有 65 張圖片，保加利亞語維基百科有 41 張，中文維基百科有 14 張，而斯瓦希里語維基百科只有 2 張。

滑動圖庫的點擊率（用以衡量使用者與該功能的互動頻率）在英語維基百科上達到了 8.7%。這個數字相當高——一般網站的點擊率通常介於 1% 至 5% 之間。研究同時顯示，此功能能提高使用者日後再次造訪維基百科的意願。鑑於這項強烈的興趣指標，我們計劃繼續開發該功能的第一階段——圖片輪播與詳細檢視功能，並於三月在各語言版本的維基百科全面推出。

對於維基百科應用程式——這正是我們最忠實且熱情的讀者經常流連的地方——我們希望透過協助他們發現具相關性、有意義且有趣的內容，來鼓勵他們再次造訪。簡單且省力的互動，能幫助使用者發現他們原本可能錯過的文章，從而帶來樂趣與驚喜。

其中一個例子是WikiTrivia（維基冷知識）遊戲，這個遊戲利用由社群精心策劃的「歷史上的今天」頁面，為 Android 應用程式使用者提供一種有趣的方式來發現維基百科上的文章，供他們閱讀、收藏或分享。自上線一年後，每天約有 8,000 人遊玩此遊戲。基於正面的反饋與數據，我們計劃將其引進 iOS 平台。

改進搜尋體驗

三張展示了 Android 應用程式的測試版語意搜尋體驗的截圖。

如今，估計約有78%的維基百科閱讀體驗始於外部搜尋引擎，其中約90%來自Google搜尋引擎。隨著外部搜尋引擎帶來的流量下降，我們希望平台內的搜尋功能盡可能高效，以便讀者能夠直接從維基百科開始他們的探索之旅，找到值得信賴的可靠答案。

維基百科目前僅支援關鍵字搜索，即根據確切的詞語檢索資訊。然而，如今的讀者希望搜尋功能能夠回答以自然語言搜索的問題。為了滿足這一需求，我們正在測試自然語言搜索，以便讀者可以提出問題，並獲得維基百科條目中能精準回答其問題的段落摘錄。

舉例來說，若果使用者希望了解貓的夜視能力，我們希望使用者能搜尋「貓在黑暗中能看見嗎？」，然後維基百科會顯示貓類條目中有關夜視的段落。目前我們在維基百科上進行此搜尋所顯示的結果是日本 iOS 遊戲《貓咪大戰爭》的條目——這與問題完全無關。我們目前正在希臘語、英語、法語和葡萄牙語維基百科上，針對 Android 應用程式使用者測試混合搜尋功能，讓讀者除了關鍵字匹配外，同時能使用自然語言和提問進行搜尋。

以您的方式閱讀維基百科

當讀者為了快速查詢或一時好奇而回到維基百科時，我們希望鼓勵他們以積極參與者的身分深入探索。透過強化讀者與維基百科之間的連結，我們不僅希望促進更深入的學習，同時希望能幫助有興趣的讀者更了解維基百科的運作方式，並有機會成為未來的編輯。建立這種關係的一種方式，是提供讀者更多自訂體驗的功能，例如儲存、標記重點或分享內容。

讀者體驗團隊已開始在該領域進行實驗，讓網頁端的讀者將文章儲存至閱讀清單中——這項功能在 Android 和 iOS 應用程式上早已存在。閱讀清單是應用程式中最常被使用的功能之一，長期以來，讀者一直要求能實現跨裝置（包括桌面版）的同步功能。目前，團隊已針對已登入的讀者測試了閱讀清單功能，並計劃於今年四月為所有已登入的用戶推出此功能的測試版。

除了提供自訂閱讀體驗的選項外，我們更希望向讀者展示他們正在閱讀的內容，以及他們從維基百科學習的方式。幫助讀者了解自己如何探索維基百科，能讓這段體驗感覺更加個人化、引人入勝且富有成就感。為此，我們將 Android 應用程式的「編輯」分頁重新設計為內容更豐富、更全面的「活動」分頁——除了現有的以編輯為核心的內容外，同時展示以讀者為中心的內容。應用程式僅使用本地資料來實現這項個人化功能，以確保隱私受到保護。讀者相當喜歡這類洞察；相較於先前僅限編輯的版本，新分頁的使用者參與度提高了 30%。這些成果讓我們備受鼓舞，並有助於我們更深入了解讀者認為有用的內容，以及如何引導讀者逐步邁向編輯。

我們的下一步

透過所有這些探索，我們秉持著這樣的理念：鼓勵讀者更積極參與閱讀體驗，將有助於維基百科社群在未來蓬勃發展。

若我們的努力能取得成功，讀者將在日常生活中以既具吸引力又實用的方式接觸維基百科。隨著時間推移，這些互動將建立起深厚的連結，並讓讀者樂於主動回訪維基百科。這些積極的讀者，未來將成為捐款者、編輯者與貢獻者。

如何參與

我們誠摯邀請社群成員分享回饋，探討這項工作在哪些方面與維基百科的價值觀相符，以及在哪些方面可能存在偏差。我們尤其關注讀者需求、潛在風險，以及這些方法是否會強化或削弱從閱讀到貢獻的路徑。

您可以透過參與元維基上的討論、在實驗頁面上發表評論或參加即將舉行的社群對話來參與其中。屆時，我們將分享最新進展並直接聽取回饋。

如果您認為這項工作正朝著正確的方向發展，請與我們分享。如果您認為我們應該採取不同的方法，請與我們分享。這兩種回饋均將影響我們下一步的工作方向。

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