Wikidata Community Summit 2026 @ COSCUP 開放徵稿中

– 封面圖使用 Copilot 生成，圖片中包含 OpenStreetMap Taiwan 社群 LOGO 與 Wikidata Taiwan 社群 LOGO。

COSCUP 開源人年會是全臺灣最大的開源社群年度研討會，從社群而生並為社群而辦。而臺灣維基數據社群自 2019 年成立以來便就持續與開放街圖臺灣社群合作於 COSCUP 設置聯合議程軌，專注於維基數據、開源資料、鏈結資料以及地理資訊系統和開放街圖等相關議題，促進社群夥伴們的交流，激發新的火花。

在2026年議程軌的部分，經過社群的討論後我們決定將聯合議程軌的名稱更為 State of the Map Taiwan 2026 / Wikidata Community Summit 2026 以此展現我們對該活動的重視。藉由 COSCUP 所提供的平台，我們期望能更進一步地強化跨社群的發表與討論，加強維基數據及開放街圖與各個開源社群之間的互動，以期未來能有更多的合作。

Wikidata Community Summit 在此向國內外各社群徵集包含但不限於：Wikidata、Wikibase 、Open Data 、Linked Data 等主題的內容。如果你有任何的議題想找人探討，又或是新的想法希望分享，不論是以工作坊、開放討論、又或是各式活用 Wikidata/Wikibase 的專案分享，我們都非常歡迎。

活動投稿時間自即日起至 2026 年 5 月 9 日(AoE)，您可以使用各式語言進行投稿，但我們強烈建議投稿人盡可能以現場形式進行發表，畢竟活動人多才熱鬧！



非常抱歉這個新聞稍稍來遲了幾個禮拜，如果有意願參加的朋友們請加緊腳步不然就要來年再相見囉！

更多活動相關訊息歡迎參閱活動頁面、COSCUP 2026或是聯繫臺灣維基數據社群。

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