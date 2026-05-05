維基媒體基金會2026-2027會計年度計畫介紹

維基媒體基金會2026-2027會計年度的計畫現已公開，本篇將針對執行摘要部分進行簡介。我們歡迎大家閱讀 完整版本 並在 討論頁 使用任何語言來參與討論。

我們該做甚麼?

我們所熟知的網路世界正在轉變。2025網路趨勢 的各個現象已經從未來式轉為現在進行式，直接衝擊著維基百科以及各個維基媒體專案。 在維基百科上的 訪問量 以及來自 Google 的 推薦流量 正在減少，並且機器人流量正以前所未見的幅度進行增長。我們相信這並非偶然，網路世界正在發生結構性的轉換，而維基媒體基金會以及整個維基媒體運動將會需要調整我們的策略以便在這全新的氣候下生存。

維基媒體的任務依然重要。在如今假訊息不斷滋漲，AI 依然不可靠的狀況下，維基百科不斷的證明自身作為可靠性知識來源的重要性[來源]。然而，隨著消費者轉由通過 AI 摘要、聊天機器人等第三方平台進行消費，由各路志願者們所建立的，無可取代的內容，其能見度正在逐漸下滑。

面對如此挑戰我們必須要問:

流量: 我們該如何應對逐步下滑的能見度，以及脫離推薦流量的結構性變化？

我們該如何應對逐步下滑的能見度，以及脫離推薦流量的結構性變化？ 合理使用: 何謂合理使用？我們該如何保護我們的基礎建設免受侵害？

何謂合理使用？我們該如何保護我們的基礎建設免受侵害？ 人因: 在生成式 AI 以及 “零點擊” 模式的世界中維基百科的價值何在？我們該如何強化這獨特的價值？

在生成式 AI 以及 “零點擊” 模式的世界中維基百科的價值何在？我們該如何強化這獨特的價值？ 如何自保: 我們該如何確保維基百科的志願者編輯模型以及獲利模型的存續？

我們該如何確保維基百科的志願者編輯模型以及獲利模型的存續？ 長期發展: 我們該如何協助維基百科以及其他維基媒體專案在下一個25甚至更長遠的未來繼續？

飛向維基, 浩瀚無垠

我們相信維基百科的成長需要兩個面向的共同努力：在維基百科努力深耕，持續發展，並飛向廣闊的新藍海。這意味著我們需要投注更多心力為 讀者、編輯者、以及捐款者建立更加完善的使用者體驗持續吸引使用者回歸。另外我們也需要建立一個可持續的使用模型來更好的接觸消費者們，並將其以及其價值導回維基百科之中。為了在如今這個全新的賽場上立足，我們需要維基百科不只是活躍於維基之中，更要超越維基。

2026-2027 目標

實務上呢？我們將會專注於四大關鍵目標：

以上將通過第四目標來達成：

速度與韌性。支援系統背後的人們。速度與效率將會是我們的主要目標，這不僅僅涉及人事、技術，更關乎我們將如何賺取支撐這一切工作的必要資金，包括持續的拓展多元的資金來源如維基媒體企業，以及贊助專案等。

何出此策？

流量與消費習慣的改變代表未來的讀者、貢獻者，以及捐助者將以與以往截然不同的方式來到維基百科。 維基媒體2017 策略方針 — “成為自由知識世界不可或缺的基礎” — 已然大致成功，然而這或許已經不足以面對如今的挑戰。現下最重要的問題是如何在這角色中保護維基百科的志願者模式、核心價值、以及財務穩定。 隨著我們持續的按照 2030 維基媒體運動策略建議 ，面對如今的問題我們將會主要依賴 “評估、迭代、適應” 的方針作為主要的策略。

維基百科有著所有維基媒體專案中最高的能見度以及使用度。在接下來的幾年中，我們將以維基百科為基石拓展其他維基媒體專案的能見度與流量。這包括提升維基百科的流量，深化編輯者的體驗，並提供延伸權限使用者們更好的工具與協助來面對全新的挑戰。並且通過投注於 “維基之外” 的工作，吸引更多新的讀者、貢獻者、以及捐款者進入維基百科， 我們將能確保維基媒體專案的財務穩定，並保證其品質與獨立性。

消費者漏斗，從讀者成為參與者

為了提高讀者的轉換率，我們將會專注於開發 “消費者漏斗” 並通過分階段的體驗設計、強化、以及各階段的指標性工作來將被動消費者轉換為活躍參與者。

我們估計有將近50億的網路使用者已經通過各種形式消費著維基百科的內容，不論是直接使用維基百科或是通過其他第三方管道，其中33億知道維基百科的存在，並且有大約15億的使用者（大約總數的百分之27）每個月都會使用維基百科。

圖表: 消費者漏斗示意圖

“維基之外”

網際網路使用者總數：約55億人

維基百科內容消費者：約50億人

知道維基百科者：約33億人 “維基之內”

讀者：約15億人（網際網路使用者總數百分之27）

捐款者：約770萬人 （讀者總數百分之0.51）

編輯者：約27萬3千人（讀者總數百分之0.02%）

龐大的消費者基數是維基百科在這關鍵時刻最重要的戰略性資源。然而我們動作必須加快，趁著我們的 品牌影響力 還尚未退化，加強漏斗頂端的基數，並提升讀者的轉換率、以及編輯者和捐款者的滯留率。 今年度我們將會一心一意的專注於追蹤相關的消費者指標來確保我們的迭代方向與我們的目標重和。

改善編輯體驗

維基百科的未來建立在一個健康且持續成長的編輯者社群之上。為此我們將會投資於建立一套個人化的儀表板來促使讀者向編輯者的轉化，並在新任編輯者成長成為能獨當一面的管理者。我們希望這個儀表板不僅僅可以協助新任編輯者的成長，也能協助資深志願者們更有效率的發現需要他們關注的項目，比如活躍的討論議題，又或是其關注條目可能存在破壞行為。將目標清楚化、影響力指標化、以及貢獻的視覺化可以有效的深化使用者的動力，進而強化編輯者的留任率以及長期的參與。

我們也將會開發新的方式來顯現使用者們如何消費維基百科的內容。潛在方案有如整合各個條目與其他外部網站連結的資料如 Google 或 TikTok等。我們希望可以藉由提升編輯者針對消費者興趣的認知來改善其編輯工作的優先度。（舉例來說，如果一個熱門關鍵字經常連接至錯誤的條目，編輯者便可以針對性地重新導向或是拓展其條目內容以便更加契合讀者的需求。）

根據 產品與技術諮詢委員會(Product and Technology Advisory Council)(PTAC) 的建議我們將會繼續投注於改善行動端的編輯體驗。 “結構化的編輯” 可以協助將行動端的編輯工作拆解成更小的更有方向性的工作。對於延伸權限使用者(UWER)，更加聰明的自動化功能（比如說建議可疑活動的調查）可以協助減少來自於短時間大量的新編輯者加入而出現的重複性的管理工作，使其有更多時間來處理更加重要的工作。我們也將會加強針對我們用戶的安全性進行改善。

生機勃勃的知識圈

如許多 維基人 所言，維基百科以及其他的姊妹專案就如同一個活生生的生態圈，不斷地適應並進化。在過去的二年年間，維基百科有幸通過 Google 海飲著龐大的推薦流量，提供我們一個穩定的消費者、捐款者以及貢獻者來源。如今這取之不盡的泉源逐漸改道，並且維基百科志願者社群的基石－擁有延伸權限的資深使用者與管理者們－正逐漸流失 正在逐漸流失 (1, 2)，顯有枯竭之勢。

當植物面臨缺水的壓力往往有著兩種反應：

尋找新的水源。因此我們著重於多元化流量渠道以觸及傳統 Google 搜尋引擎之外的消費者們。 深埋其根。因此我們著重於深化使用者的體驗 — 力求將一般讀者轉化成為活躍讀者，並進一步轉化為編輯者以及捐款者。

如果 2026-2027 的年度計劃要選擇一個象徵，那必然會是 牧羊人樹 (Boscia albitrunca)，一種以擁有所有已知植物中最強大根系的樹種，足足深達 68 公尺。牧羊人樹比起追逐淺水，它選擇深埋其根，這一特點讓他可以在喀拉哈里沙漠這一地球上最嚴酷的環境下存活。

我們相信維基百科正在面臨著相似的挑戰，並且唯有通過類似的手段才能順利挺過這一難關。我們必須要更加深入的開發我們手上的資源，改善使用者轉換的效率，強化使用者的參與度，並通過這一系列的適應性調整維基百科這些年來所建立的工作模型才能在日益凶險的網路世界存續，就如同牧羊人樹扎根於非洲大陸之上。

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