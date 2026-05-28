在台灣人工智慧政策對話中代表台灣維基媒體協會

王則文（Reke Wang）／台灣維基媒體協會秘書長

在ESEAP Conference 2026結束的第三天，甚至於我才剛從高雄回到台北的第二天，就要以台灣維基媒體協會祕書長的身份，參與資策會主辦的「網路爬蟲治理政策溝通會議」。這場會議是因為越來越多生成式AI讓爬蟲蒐集訓練資料，跟內容產製方之間需要明確授權與合作機制，台灣政府希望藉此蒐集建議，作為政策研究參考。所以就算體力才稍稍恢復，還是要代表出席。

會議採用分組討論，我被分配的小組是公益資料庫及公益平台。平台的代表中有共筆社群式事實查核平台、開源資料公司，以及政府公共資料庫的代表，加上網路安全服務廠商與律師。

在討論中我分享了維基媒體基金會發佈的AI爬蟲數據及政策，說明維基如何以更適合AI訓練用的結構化資料，吸引相關公司使用該項數據，從而保護有限的系統資源。而在其他單位的分享中，這個小組逐漸聚焦到，即使開放或公益資料庫歡迎內容被運用，但仍需要分潤機制獲得更多的資源。我也提出近來有許多人將維基百科視為AEO的重要平台，雖然我們不願意維基成為宣傳平台，但這也證明AI雖然替代了維基的流量，卻也擴散了維基的影響力。這跟商業媒體純粹利潤受到侵害的狀況可能相當不同，政策制定時必須考量這種複雜性。

而我們也檢視了可能的法律工具，發現透過刑事性質的法律規範跨國AI服務上可能較為困難；用民事使用條款規範較有可能。可是大多數的非營利資料庫很難擁有維基媒體這樣的資源，可以投資於專供AI商業使用的數據，有可能需要類似著作權集體管理團體的做法，成立集體授權代理組織協助處理。如果各國皆有類似的組織並簽訂合作協議，則保護會更完善。維基媒體雖然可能不用加入這樣的組織，但基金會與AI公司的合作條件、模式，很有可能建立出值得參考的授權模式。

台灣維基媒體協會會持續表達自己是AI政策中的重大利害關係人，積極參與各方的對話，讓AI政策可以有助開放知識在新時代的發展。

（註：本文中文版經作者同意，校訂後代為發布）

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation