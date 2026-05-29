不知不覺變得很社交：2026 年 ESEAP 國際會議帶我走出舒適圈

這並不是我第一次參加國際維基媒體聚會，卻是我第一次真正感覺自己可以毫無保留地做自己。

過去，面對面與人互動從來不是我的強項。但投入人機互動（Human-Computer Interaction, HCI）這個領域後，我也不得不走出自己的舒適圈——畢竟，想為人設計，就必須先理解人。

而 Wikimedia 運動，正好成了我走出舒適圈的最佳練習場。自從 COVID-19 疫情期間開始活躍以來，我始終覺得這個社群就像一片「藍海」，蘊藏著許多尚未被發掘的可能性。然而，過去兩年，我大多只是個「乖巧的被動聽眾」，安安穩穩地坐在後排。

前往 2026 年 ESEAP 國際會議時，我並沒有特別打算要改變自己。但回頭看在高雄的那段日子，我才發現，有件意想不到的事已經悄悄發生：我不是刻意踏出那一步，卻終於離開了原本安坐的後排。

意外推了我一把的契機：發表與引導

我之所以開始離開原本安坐的後排，來自兩個方向的推動：一是我以自身專業做出的貢獻，二是那個出乎意料落到我身上的引導者角色。

在專業貢獻方面，我向會議提交了兩個提案：一場閃電講，以及一份海報發表。出乎意料的是，兩者都獲選了。於是，我得站上台，分享泰語維基百科首頁活化計畫；也得透過海報，介紹泰語維基百科版的 The Wikipedia Adventure。一夕之間，我有了必須跟上的議程，也有了必須面對的聽眾；當自己的成果被擺到眾人面前時，我再也不能躲在後排。

但真正把我推出舒適圈的，是我為了支持一位同事而主動站出來。他也正在不熟悉的情境中摸索這場會議，而我則在過程中承擔起關鍵的支援角色——協助他參與人生第一次國際聚會、幫忙處理離開家鄉後的各種安排，也在英語隔閡成為現實挑戰時，替他擔任口譯。

在這股協作能量的推動下，我甚至為一群平常不在我交友圈裡的人辦了一場 UNO 聚會。更誇張的是，我也不知道怎麼回事，最後竟然站上台唱了卡拉 OK！要是幾週前有人告訴我，我會發表研究、替同事口譯、揪大家玩牌，甚至在一群陌生人面前唱歌，我大概怎麼也不會相信。

會後才明白的事

直到活動結束後，當我開始回頭反思這段經歷時，我才猛然明白。我來到高雄時，並沒有特別打算要改變自己的習慣。但只是因為我願意對發表的機會說「好」，也願意把重心放在幫助一位同事順利發揮，我就在自己都沒察覺的情況下，徹底走出了原本包覆著自己的那層殼。

致謝

如果不是 2026 年 ESEAP 國際會議核心籌組團隊，以及來自世界各地參與本次活動的友善維基人，給予我如此溫暖的支持與歡迎，這篇部落格文章肯定不會出現。請把最熱烈的掌聲送給他們——他們真的值得！

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