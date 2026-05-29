通過 Wikidata 視覺化工具呈現維基百科上瀕危馬種的資料

大家好，我是 Tsaag Valren，大家或許曾在法文維基百科與馬種有關的條目上看過的名字，不過大家或許不知道我也有在 Wikidata 上活動，為各個主要馬種的系譜進行編輯。我曾在 2024年魁北克市的法語維基會議上 與大家分享過這一專案的內容。

讓我們一騎探索法國、美國、俄羅斯、以及匈牙利的馬譜吧！從 在賽場上奔馳的純種賽馬 到 一群自18世紀時被遺棄在加拿大賽布爾島上的馬群，法文維基百科上都有蒐錄相關的資料。不論是眾所矚目的賽馬又或是瀕臨滅絕種的小馬，管理其族譜資料都是相當重要的工作來控制其族群的 血脈多樣性 以避免潛在的遺傳性疾病，尤其是針對那些成員數量較少的族群，這一工作更是其保育工作中至關重要的一環。

因此我在法文維基百科各個馬種的條目之中加入了一個互動式按鈕帶大家前往通過使用 Wikidata Graph Builder (維基數據圖譜建立工具) 所建立的家族樹。下面以俄羅斯著名的 Orlov Trotter 作範例，通過圖譜我們可以看到，目前所有的 Orlov Trotter 的血脈都可以追溯到 Smetanka 這匹馬身上。通過點擊這個在法文維基百科條目中的連結就可以輕易的看到這匹馬的族系。

法文維基百科 Orlov Trotters 條目中的藍色互動按鈕 Tsaag Valren, CC0.

這個圖譜是通過 Wikidata 上的 P22 屬性進行搭建， 就像 VZP10224 在純血馬系譜 所做的操作一樣；有關詳細的操作步驟請見他的文章：

Wikidata Graph Builder 截圖 Tsaag Valren, CC0.

Smetanka 的族系圖譜 Tsaag Valren, CC0.

我嘗試了另一種視覺化的方式，以傳統的家族樹的形式來整合呈現Wikidata 跟維基百科上有關 匈牙利的 Shagya 馬種 的資料；這是一群相當珍貴的馬種，其血脈可以追溯至一匹敘利亞的種馬，其名 Shagya。

這個格式原本是用來呈現人類的家族樹，但是對於追蹤馬匹的族系也是相當有效。就如所見，如果已經在法文維基百科上有條目的馬匹會被自動加上超連結。

維基百科的 “族譜” 模板，通過擷取來自 Wikidata 上的資料來建立家族樹 Tsaag Valren, CC0.

我們的旅途怎麼可以沒有聊聊超大的挽馬族譜？以下的範例是有關 法國的 Percheron 馬種，這種馬曾被大量了出口至美國。這張族譜背後的 Wikidata 資料耗費了數個月的時間從自 1883 年以來的紙本族系資料轉錄而來。

Jean-le-Blanc 的族系圖譜 Tsaag Valren, CC0.

大家可以通過維基百科 Jean-le-Blanc 條目中的連結來查看這個家族圖。

就算馬種不是大家的菜，我們還是鼓勵大家試試看這個工具；目前在虎鯨、小貓熊、以及穿山甲上這個工作都可以操作。

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