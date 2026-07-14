卡達山杜順語（Kadazandusun Language）維基百科正式啟用：保存原住民族文化的重要里程碑

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2024 年 5 月 28 日，沉寂多年的卡達山杜順語維基百科正式上線。維基百科是維基媒體基金會（Wikimedia Foundation，WMF）旗下的計畫之一，自 2001 年成立以來，致力於讓各領域的知識自由共享，任何人都可以透過條目的形式閱讀、編輯與貢獻內容。卡達山杜順語（Kadazandusun Language）維基百科以標準 Dusun-Liwan 方言作為主要書寫形式，致力於建立卡達山杜順語條目，擴充這個語言的線上閱讀資源與相關知識。

2023 年 3 月，位於斗亞蘭（Tuaran）的馬來西亞師範學院（Institute of Teacher Education Malaysia，IPGM）Kent 校區 Kent Wiki Club 首次接觸維基媒體孵育場（Wikimedia Incubator）。孵育場是新語言維基百科正式成立前，用來測試與培育專案的平台。卡達山杜順語的孵育場專案其實早在 2011 年就已成立，但由於長期缺乏活躍的編輯者，十多年來幾乎處於停滯狀態。當時只有約 1 至 5 位貢獻者零星參與編輯，之後也逐漸停止活動。直到 2023 年，Taufik Rosman將這個專案介紹給 IPGM Kent 校區Kent Wiki Club的成員後，才重新啟動這項專案。Kent Wiki Club 是馬來西亞的一個學生社團，在維基媒體馬來西亞用戶組（ Wikimedia Community User Group Malaysia，MYS） 的支持下，致力於擴展馬來西亞的維基社群。社團成員皆為主修卡達山杜順語的師資培育生，希望透過 Wikimedia 平台推廣卡達山杜順語、向世界介紹卡達山杜順文化，並將相關語言與文化知識數位化保存。

2023年9月，Kent Wiki Club 多位成員與 IPGM Kent 校區教師參加了在新加坡新達城會展中心（Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre）舉辦的維基媒體國際年會（Wikimania，2023），也為重新活化卡達山杜順語孵化器注入了新的動力。

隨後，2023 年 12 月 15 日，馬來西亞用戶組透過 Zoom 舉辦了一場會議，討論成立卡達山杜順語與 Bajau Sama 語維基百科的推動工作。與會者包括馬來西亞用戶組的維基人、Kent Wiki Club 成員，以及來自 Bajau Sama 社群的多位維基人。會中討論了語言版本獲得核准所需達成的條件，包括：在維基媒體孵化器上至少有 3 位活躍編輯者，且每位編輯者需連續 5 至 8 個月、每月至少完成 11 次編輯（其中 dtp 為卡達山杜順語在維基媒體專案的語言代碼）。此外，Translatewiki 上的介面翻譯（most important messages）必須完成 100%，並建立具有高品質的百科條目，才能符合成立維基百科的要求。

2024 年 1 月 13 日，來自馬來西亞用戶組的維基人Farouk Azim（使用者名稱：ultron90）正式向語言委員會提交卡達山杜順語維基百科（BKD）的成立申請。同年 2 月 20 日，團隊與語言委員會展開討論，但過程中面臨的主要挑戰是委員會其他成員參與度不足。為了加快審查進度，團隊於 3 月 3 日再次透過電子郵件聯繫語言委員會，希望推動卡達山杜順語維基百科的審核程序。然而，情況仍然沒有太大改變，只有一位委員針對該語言版本的成立提供意見與回饋。最終，團隊於 2024 年 5 月 5 日收到卡達山杜順語維基百科的預先核准（pre-approval）通知，並於 5 月 17 日正式獲准建立。

卡達山杜順語維基百科的成立並非一帆風順，在申請核准的過程中面臨了許多挑戰。此外，在建置初期，也曾有使用者對卡達山杜順語條目中採用的部分用詞提出疑問。不過，這些問題最終都透過卡達山杜順語社群內部的討論獲得解決，多數成員同意採用符合目前卡達山杜順語標準方言、且最廣泛使用的用詞。

在這段歷程中，我們也發現，其他志工的參與對整個專案至關重要。許多志工協助建立各種模板，讓條目更符合維基百科的版面與呈現方式；若沒有這些模板，條目看起來將會相當不完整。參與卡達山杜順語維基百科建立工作的主要貢獻者包括 Rombituon、Ultron90、Jjurieee、Blusjai 與 CorrelMoris38。此外，Kent Wiki Club 的多位志工成員也一同參與了條目的編輯工作。

Kent Wiki Club 成員的努力，也展現在他們完成 Translatewiki 介面（most important messages）100% 翻譯的成果上，這也加速了卡達山杜順語維基百科（BKD）的核准流程。此外，取得管理員權限後，也更有助於整理既有條目及修正錯誤的條目名稱。 協助向語言委員會提交卡達山杜順語維基百科（BKD）成立申請的 Farouk Azim 表示：

「對知識自由共享的熱情，以及願意持續投入，是成為志工或維基人的關鍵。例如，使用者 Rombituon（Jilorisa John）經常向我請教如何建立模板，後來更成為卡達山杜順語 Incubator 專案的管理員。由於我本身並不熟悉卡達山杜順語，她的加入對於修正條目中的語言問題提供了很大的幫助。」

Kent Wiki Club 在推動卡達山杜順語維基百科的過程中也扮演了重要角色。他們持續鼓勵成員活躍參與維基媒體孵化器的編輯工作，以加快卡達山杜順語維基百科的成立進程。例如，2024 年 1 月 15 日，適逢維基百科成立 23 週年，Kent Wiki Club 舉辦了一場卡達山杜順語孵化器編輯松（Editathon），帶領成員改善既有條目，並撰寫新的條目。

慶祝維基百科成立 23 週年：Wikimedia Incubator 工作坊與編輯松



Evaaudreyanne, CC0, via 維基媒體共享資源

Evaaudreyanne, CC0, via 維基媒體共享資源

2024 年 3 月 11 日，Kent Wiki Club 也參與了 WikiGap 2024 計畫，配合國際婦女節活動，於卡達山杜順語孵化器編輯與女性相關的人物條目。這項活動由瑞典駐馬來西亞大使館合作推動，並於馬來西亞各地同步舉行。

截至卡達山杜順語維基百科正式上線前，孵化器專案中已建立 858 篇卡達山杜順語條目。回顧整個核准過程，卡達山杜順語維基百科的成立並不容易，過程就像坐雲霄飛車一樣，充滿高低起伏。如果沒有 Kent Wiki Club 成員的堅持與投入，以及馬來西亞用戶組的大力支持，卡達山杜順語維基百科就不會有今天的成果。 Kent Wiki Club 會長 Jurina Jonimin（用戶名：Jjurieee）表示：

「我要向所有直接或間接參與卡達山杜順語維基百科建立工作的夥伴，致上最誠摯的感謝。儘管過程中面臨許多挑戰，仍然感謝大家一路以來的付出與努力。」

也恭喜所有致力於推廣卡達山杜順語的夥伴，同時也是 Kent Wiki Club 的成員。憑藉著堅定的信念與不懈的努力，他們透過維基媒體平台建立了一個能夠保存、記錄、數位化並向世界分享卡達山杜順語言與文化的平台。尤其是卡達山杜順語維基百科的成立，不僅成為大眾認識卡達山杜順語的重要參考資源，也有助於回應長期以來卡達山杜順語缺乏閱讀教材與參考資料的挑戰。此外，維基媒體作為一項國際性的運動，也讓卡達山杜順語及其文化有更多機會走向世界，讓更多人認識並了解這份珍貴的文化資產。 最後，Kent Wiki Club 在此祝福大家 豐收節（Kaamatan）快樂！今年，我們的努力終於在豐收節來臨之際開花結果，成功迎來卡達山杜順語維基百科的正式上線。

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